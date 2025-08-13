أنقرة ودمشق تحذران إسرائيل من التدخل في سوريا

حذّر وزيرالخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة، إسرائيل من مغبة إثارة الفوضى في سوريا.وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري: "بعض الأطراف منزعجة من التطورات الإيجابية في سوريا"، مشيرا إلى إسرائيل وإلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.وأشار وزير الخارجية التركي المقرّب من السلطات السورية الجديدة، إلى أعمال العنف الأخيرة التي تخللتها انتهاكات واعدامات ميدانية في سوريا طالت بشكل خاص الأقلية العلوية في اللاذقية في آذار، والدروز في السويداء في مطلع الصيف.وقال الوزير التركي: "إن الأحداث التي بدأت في اللاذقية والتحركات التي تلتها في السويداء والدور المزعزع للاستقرار لوحدات حماية الشعب الكردية غير المنسجمة مع النظام، تُظهر أنه سيكون من الصعب للغاية استمرار هذا الفصل الإيجابي في سوريا على النحو المنشود".وأضاف: "من واجبنا اتخاذ التدابير اللازمة والتعاون، مع السعي لحل هذه المشاكل بأكثر الطرق سلمية".ولفت الى أنه "يبدو أن ظهور الفوضى في سوريا (...) أصبح بمثابة معيار أساسي لما تعتبره إسرائيل أمنها القومي".وأعرب الوزير السوري عن قلقه إزاء "تحديات جديدة لا تقلّ خطورة عن تلك التي واجهتها سوريا خلال سنوات الحرب، وعلى رأسها التهديدات الإسرائيلية المتكررة".كما حذّر الشيباني من "تدخلات أجنبية متعددة، مباشرة وغير مباشرة، تهدف إلى إضعاف الدولة وخلق انقسامات فعلية هشة"، مؤكدا أن "هذه التدخلات تدفع بالبلاد نحو صراعات طائفية وإقليمية"، من دون الخوض في التفاصيل.وانتقد فيدان مقاتلي وحدات حماية الشعب التي تتهمها أنقرة بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.ولفت فيدان الى أن "وحدات حماية الشعب الكردية لا تندمج في النظام وتعرقل سير الأمور في سوريا".