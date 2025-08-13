روسيا تفرض قيودا على المكالمات عبر تطبيقي واتساب وتلغرام

أعلنت روسيا أنها فرضت قيودا على المكالمات عبر تطبيقي واتساب وتلغرام، في حملة قمع جديدة تنفذها السلطات بعد حجب العديد من منصات التواصل الاجتماعي الغربية.



ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية عن هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية قولها إنه "بهدف مكافحة المجرمين، اتُخذت إجراءات لتقييد المكالمات عبر تطبيقات المراسلة الأجنبية هذه (واتساب وتلغرام)".