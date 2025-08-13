ماكرون: قضية الأراضي "لن يفاوض عليها" إلا زيلينسكي

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرونبعد المحادثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن ترغب في "التوصل إلى وقف إطلاق نار" في أوكرانيا، وذلك قبل قمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي مقررة الجمعة في الاسكا.



وقال الرئيس الفرنسي من مقر إقامته الصيفي في قلعة بريغانسون، والى جانبه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن "قضايا الأرض التي تعود لأوكرانيا لا يمكن التفاوض عليها، ولن يتفاوض عليها إلا الرئيس الأوكراني" فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنه "لا توجد خطط جدية لتبادل الأراضي مطروحة حاليا".