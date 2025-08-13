المستشار الألماني: أوكرانيا يجب أن تشارك في المفاوضات بعد قمة ترامب-بوتين

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضرورة مشاركة أوكرانيا في المفاوضات خلال الاجتماعات المقبلة التي تلي قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في ألاسكا.



وأعلن ميرتس بعد المؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الأميركي والذي شارك فيه قادة أوروبيون بالاضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حضر إلى برلين لهذه المناسبة، أن "وقف إطلاق النار" بين موسكو وكييف "يجب أن يأتي أولا" حتى تتم أي مفاوضات "بالترتيب الصحيح".