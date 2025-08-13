زيلينسكي يأمل أن يكون "الموضوع الرئيسي" لقمة ترامب-بوتين هو "وقف إطلاق نار فوري" في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التوصل إلى وقف إطلاق نار "فوري" في أوكرانيا يجب أن يكون "الموضوع الرئيسي" للاجتماع المقرر عقده الجمعة في ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، داعيا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفضها ذلك.



وقال زيلينسكي الذي لن يحضر الاجتماع: "نأمل أن يكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو وقف إطلاق النار. وقف إطلاق نار فوري".



وأضاف في مؤتمر صحافي: "يجب فرض العقوبات وتعزيزها إذا لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار في ألاسكا".