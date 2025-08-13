القاهرة الإخبارية: حماس عبرت عن حرصها على عودة مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبرت خلال اجتماع بالقاهرة مع مدير المخابرات المصرية عن حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.



ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله: "حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة".