فون دير لايين تشيد "بمحادثة جيدة للغاية" مع ترامب بشأن أوكرانيا

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بـ"محادثة جيدة للغاية" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة أوكرانيا والدول الأوروبية، قبل يومين من اجتماع الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقالت فون دير لايين على منصة "إكس": "اليوم، عززت أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) القواسم المشتركة بشأن أوكرانيا. سنواصل التنسيق الوثيق فيما بيننا. لا أحد يريد السلام أكثر منا، سلاما عادلا ودائما".