جنوب السودان: لا محادثات مع إسرائيل لإعادة توطين فلسطينيين من غزة

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب السودان أن جوبا لا تجري محادثات مع إسرائيل لإعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.



وذكرت وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء، نقلا عن ستة أشخاص مطلعين، أن إسرائيل تجري مناقشات مع جوبا لإعادة توطين فلسطينيين من غزة.



وقالت وزارة الخارجية في جنوب السودان في بيان: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة التي تنتهجها حكومة جمهورية جنوب السودان".