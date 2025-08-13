مقتل شخصين في هجوم استهدف احتفالا عسكريا في السودان

قُتل ما لا يقل عن شخصين من بينهم قاصر، الأربعاء في هجوم بمسيرة استهدف بلدة تمبول السودانية الواقعة جنوب شرق الخرطوم خلال احتفال عسكري، حسبما أفاد مصدر طبي لفرانس برس.



وأفاد شاهدان بأن الهجوم استهدف البلدة أثناء إقامة احتفال عسكري. وكان الضحية القاصر يبلغ من العمر 11 عاما، وفقا للمصدر الطبي نفسه، الذي أفاد أيضا بوقوع إصابات عدة.



يشهد السودان منذ نيسان 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب عام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". وقد أسفر هذا الصراع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.



ووفقا للإعلام المحلي، جرت المراسم بحضور أبو عاقلة كيكل، قائد "قوات درع السودان" المقربة من الجيش.

