ستارمر: دعم بريطانيا لأوكرانيا "لا يتزعزع"

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعماء أوروبيين بأن دعم بريطانيا لأوكرانيا لا يتزعزع، مطالبا بضرورة وجود ضمانات أمنية قوية ضمن أي اتفاق سلام مع روسيا.



وقال مكتب ستارمر في بيان لما جاء في الاتصال بينه وبين الرئيس الأميركي وزعماء أوروبيين: "كان رئيس الوزراء واضحا بأن دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع - يجب عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة ويجب أن يكون لدى أوكرانيا ضمانات أمنية قوية وذات مصداقية للدفاع عن وحدة أراضيها ضمن أي اتفاق".



وجاء الاتصال قبل اجتماع بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وشمل أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.