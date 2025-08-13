محكمة استئناف تمنح إدارة ترامب ضوءا أخضر لخفض المساعدات الخارجية

قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الأربعاء بإمكان مضي إدارة الرئيس دونالد ترامب قدما في اقتطاع مليارات الدولارات من تمويل برامج المساعدات الخارجية.



قرار محكمة مقاطعة كولومبيا الذي جاء بواقع صوتين مؤيدين مقابل صوت معارض، قضى بإبطال قرار محكمة أدنى كان خلص إلى أن أموال المساعدات التي أقرها الكونغرس لا يمكن اقتطاعها.



جمّد ترامب مليارات الدولارات من نفقات المساعدات الخارجية بعد توليه في كانون الثاني/يناير من العام الحالي سدّة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية، وقد شرع في إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).



لطالما كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذراع الرئيسية للحكومة الأميركية وتعد واحدة من أدوات القوة الناعمة عبر توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.



في وقت سابق من العام الحالي أصدر قاضي المقاطعة أمير علي الذي عيّنه الرئيس السابق جو بايدن، أمرا مؤقتا قضى بمنع إدارة ترامب من تجميد الأموال المخصصة للمساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس للسنة المالية 2024.



لكن في انتصار لترامب، قضت محكمة الاستئناف بإبطال قرار المحكمة الابتدائية، وقالت إن الجهات التي تقدّمت بالدعوى تفتقد إلى الصفة القانونية.