أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
34
o
البقاع
40
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
34
o
متن
34
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
34
o
البقاع
40
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
34
o
متن
34
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منظمات أجنبية تقول إن القواعد الإسرائيلية الجديدة تمنعها من توصيل المساعدات إلى غزة
أخبار دولية
2025-08-14 | 01:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منظمات أجنبية تقول إن القواعد الإسرائيلية الجديدة تمنعها من توصيل المساعدات إلى غزة
أعلنت أكثر من مئة منظمة غير حكومية في رسالة مشتركة نشرت الخميس أن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة.
وجاء في الرسالة: "رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإدخال إمدادات منقذة للحياة، قائلةً إن هذه المنظمات غير مخولة تسليم المساعدات".
وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، رفض 60 طلبًا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في شهر تموز وحده.
وفي آذار، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين.
ويحدث القانون الجديد الإطار الذي ينبغي للمنظمات أن تسجل بموجبه من أجل الحفاظ على وضعها داخل إسرائيل، إلى جانب الأحكام التي تحدد طريقة رفض طلباتها أو إلغاء تسجيلها.
ويمكن رفض التسجيل إذا اعتبرت السلطات الإسرائيلية أن المجموعة تنكر الطابع الديموقراطي لإسرائيل أو "تروج لحملات نزع الشرعية" ضد البلاد.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لوكالة فرانس برس: "للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة".
وأضاف شيكلي الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادىء التوجيهية الجديدة أن "المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة وليست لديها روابط بحركة المقاطعة ستمنح الإذن بالعمل".
لكن مجموعات الإغاثة تقول إن القواعد الجديدة تترك سكان غزة دون مساعدة.
وقالت جوليان فيلدفيك، مديرة منظمة "كير" الخيرية في قطاع غزة: "مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يترك المدنيين دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".
وأضافت أن "منظمة "كير" لم تتمكن من توصيل أي مساعدات إلى غزة مذ فرضت إسرائيل حصارًا مطبقًا على القطاع الفلسطيني في آذار، رغم تخفيفه جزئيًا في أيار".
أخبار دولية
أجنبية
القواعد
الإسرائيلية
الجديدة
تمنعها
توصيل
المساعدات
التالي
حرائق غابات تقترب من ثلاث مدن في كندا
بلومبرغ: الصين والهند تبحثان إستئناف التجارة الحدودية بعد توقفها 5 سنوات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-19
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب توصيل المساعدات للمدنيين في غزة فورا
أخبار دولية
2025-05-19
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب توصيل المساعدات للمدنيين في غزة فورا
0
آخر الأخبار
2025-07-28
نتنياهو: سنواصل إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع منظمات دولية
آخر الأخبار
2025-07-28
نتنياهو: سنواصل إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع منظمات دولية
0
آخر الأخبار
2025-07-11
الجيش الإسرائيلي يقول إنه "استخلص دروسًا" من الحوادث المميتة قرب مراكز المساعدات في غزة
آخر الأخبار
2025-07-11
الجيش الإسرائيلي يقول إنه "استخلص دروسًا" من الحوادث المميتة قرب مراكز المساعدات في غزة
0
أخبار دولية
2025-07-22
منظمة الصحة العالمية تقول إنّ "هجوما" استهدف مقرّها بوسط غزة
أخبار دولية
2025-07-22
منظمة الصحة العالمية تقول إنّ "هجوما" استهدف مقرّها بوسط غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:21
باكستان تنشئ "وحدة صاروخية" جديدة بعد المواجهة الأخيرة مع الهند
أخبار دولية
09:21
باكستان تنشئ "وحدة صاروخية" جديدة بعد المواجهة الأخيرة مع الهند
0
أخبار دولية
09:20
مسؤولان إسرائيليان: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات غزة
أخبار دولية
09:20
مسؤولان إسرائيليان: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات غزة
0
أخبار دولية
09:16
سموتريتش يعلن بدء مشروع استيطاني في "إي1" يقسم الضفة ويفصلها عن القدس ويقضي على فكرة الدولة الفلسطينية
أخبار دولية
09:16
سموتريتش يعلن بدء مشروع استيطاني في "إي1" يقسم الضفة ويفصلها عن القدس ويقضي على فكرة الدولة الفلسطينية
0
أخبار دولية
09:16
موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف
أخبار دولية
09:16
موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-07-24
خبيرة تحذّر: تجنبوا ارتداء هذا النوع من الأحذية على متن الطائرة!
منوعات
2025-07-24
خبيرة تحذّر: تجنبوا ارتداء هذا النوع من الأحذية على متن الطائرة!
0
أخبار دولية
2025-06-15
مبعوث روسي: بوسعنا لعب "دور رئيسي" في الوساطة بين إسرائيل وإيران
أخبار دولية
2025-06-15
مبعوث روسي: بوسعنا لعب "دور رئيسي" في الوساطة بين إسرائيل وإيران
0
خبر عاجل
2025-04-08
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام سيزور سوريا الاسبوع المقبل وسيضم الوفد المرافق له وزراء الخارجية والدفاع والداخلية
خبر عاجل
2025-04-08
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام سيزور سوريا الاسبوع المقبل وسيضم الوفد المرافق له وزراء الخارجية والدفاع والداخلية
0
أخبار دولية
2025-06-21
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إصابة منشأة لإنتاج أجهزة الطرد في موقع أصفهان النووي
أخبار دولية
2025-06-21
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إصابة منشأة لإنتاج أجهزة الطرد في موقع أصفهان النووي
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
08:00
اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...
رياضة
08:00
اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...
0
أخبار لبنان
07:53
بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما
أخبار لبنان
07:53
بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما
0
أخبار لبنان
06:29
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
أخبار لبنان
06:29
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
0
أخبار لبنان
06:28
اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة
أخبار لبنان
06:28
اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة
0
أخبار لبنان
04:47
السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
04:47
السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
2
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
3
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
4
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
5
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
7
أخبار لبنان
11:32
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
أخبار لبنان
11:32
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
8
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More