بلومبرغ: الصين والهند تبحثان إستئناف التجارة الحدودية بعد توقفها 5 سنوات

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة في نيودلهي اليوم الخميس أن الهند والصين تبحثان استئناف تجارة السلع المحلية عبر الحدود بعد توقف استمر لأكثر من خمس سنوات.