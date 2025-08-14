الجيش الإسرائيلي: إعترضنا صاروخًا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض فجر الخميس صاروخًا أطلق من اليمن، البلد الذي يشن منه الحوثيون المدعومون من إيران هجمات صاروخية على الدولة العبرية إسنادًا لحركة حماس في قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان: "قبل قليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أطلق من اليمن".



وأضاف البيان أنه "عملًا بالبروتوكول المتبع، لم يتم تفعيل صفارات الإنذار".



ولم يتبن الحوثيون في الحال هذا القصف.

