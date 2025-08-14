مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط

أطلقت أوكرانيا عشرات المسيّرات على روسيا ليل الأربعاء الخميس، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص واشتعال حرائق في منطقتين في جنوب البلاد ومصفاة نفط، بحسب مسؤولين.



وقال حاكم منطقة فولغوغراد أندري بوتشاروف على تلغرام "تسبب الحطام الناجم عن الهجوم في تسرب منتجات نفطية واشتعال النيران في مصفاة فولغوغراد النفطية".



من جهته، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن مسيّرة أوكرانية ضربت سيارة في وسط عاصمة المنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإصابة ثلاثة أشخاص. ونشر فيديو يظهر السيارة مشتعلة وحطاما متناثرا في الشارع. وأضاف على تلغرام "أجهزة الطوارئ في موقع الحادث".



ولم تعلّق أوكرانيا بعد على الهجوم.

