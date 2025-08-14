موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف

تبادلت موسكو وكييف 84 أسير حرب من كل طرف، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.



وقالت الوزارة، عشية قِمة مرتقبة بين الرئيسين الروسيّ والأميركيّ: "عاد 84 عسكريًا روسيًا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف".



ولفتت غلى أنّه في المقابل، "تمّ تسليم 84 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".