مقتل امرأة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة كورسك الروسية



قتلت امرأة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة كورسك الروسية ليل الخميس الجمعة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة الحدودية، قبيل ساعات من القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.



وكتب ألكسندر خينشتاين حاكم منطقة كورسك على تليغرام "هاجمت طائرة مسيرة معادية مبنى ليلا" في أحد أحياء مدينة كورسك، ما أدى إلى اشتعال النيران في طوابقه العليا.



أضاف أن امرأة تبلغ 45 عاما قتلت جراء الهجوم وأصيب 10 أشخاص بينهم فتى، مشيرا إلى تضرر مدرسة والعديد من المباني المجاورة.

