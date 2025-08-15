أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قناة بنما: لا تأثير حتى الآن لرسوم ترامب الجمركية على حركة عبور سفن الشحن

أخبار دولية
2025-08-15 | 00:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قناة بنما: لا تأثير حتى الآن لرسوم ترامب الجمركية على حركة عبور سفن الشحن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قناة بنما: لا تأثير حتى الآن لرسوم ترامب الجمركية على حركة عبور سفن الشحن

أفاد مدير قناة بنما الخميس أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول لم تؤثر حتى الآن على حركة عبور سفن شحن الحاويات. 
     
وواجه حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء فرض رسوم أعلى على صادراتهم إلى الولايات المتحدة بسبب ممارسات تجارية اعتبرها ترامب غير منصفة. 
     
وتوقع محللون أن تؤدي هذه السياسة إلى إبطاء حركة المرور في قناة بنما التي يمر عبرها نحو 5% من إجمالي حركة الشحن العالمية. 
     
وقال مدير القناة ريكارتي فاسكيز لوكالة فرانس برس "ستكون نتائج هذه السنة المالية متوافقة مع توقعاتنا" من حيث الإيرادات والبضائع. 
     
وتوقعت سلطة قناة بنما تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 5,6 مليار دولار مع نهاية السنة المالية في 30 أيلول، بزيادة قدرها 12,7% عن رقم العام الماضي. 
     
كما توقعت عبور 13,900 سفينة للقناة تحمل 520 مليون طن من البضائع خلال الفترة نفسها. 
     

أخبار دولية

بنما:

تأثير

لرسوم

ترامب

الجمركية

الشحن

مقتل امرأة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة كورسك الروسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-26

ترامب يؤكد تمديد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي حتى 9 تموز

LBCI
أخبار دولية
2025-07-23

هيومن رايتس ووتش: هجمات الحوثيين على سفن الشحن "ترقى إلى جرائم حرب"

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-13

اللجنة اللبنانية - السورية بحثت في تسهيل حركة الشحن ونقل الركاب

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-12

اللجنة السورية اللبنانية للنقل البري تبحث تسهيل حركة الشحن ونقل الركاب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:18

مقتل امرأة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة كورسك الروسية

LBCI
أخبار دولية
00:10

وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى تسريع وتيرة مشروع استيطاني في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
23:53

رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو إلى بناء "ثقة متبادلة" مع السلطة التنفيذية

LBCI
أخبار دولية
23:51

المستشار الألماني: بوتين لديه "فرصة" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:24

فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة

LBCI
آخر الأخبار
03:33

عقيص للـLBCI ردًا على قاسم: أحترم جدًا عقيدة الشيعة ولكن من دون أن تُفرض عليّ فالشيخ قاسم لا يقوم بـ"كربلاء" لنفسه فقط بل لكل اللبنانيين وهذا أمر يتعلّق بأمن الجميع ولا يمكنه أن يأخذ كل اللبنانيين معه من دون سؤالهم ولا أن يُفرض أي معتقد على أي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-12

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة الناقورة أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح وإصابة أحدهما حرجة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-06

الشيخ نعيم قاسم: في لبنان نواجه العدو الإسرائيلي بالدفاع عن بلدنا ومقاومتنا وهذا الدفاع سيستمر لأننا نؤمن أن التحرير واجب ولو طال الزمن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:46

النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!

LBCI
أخبار لبنان
13:33

في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المروحة والمكيف... أزمة جديدة نتيجة الحر الشديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سياحة أعمال في بيروت… والحضور خليجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي على الحدود... ورسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مسألة السلاح والتجديد لليونيفيل حضرا في إجتماع أميركي - فرنسي عن لبنان في باريس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:16

في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان

LBCI
خبر عاجل
14:25

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:18

شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..

LBCI
حال الطقس
02:13

العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

LBCI
أمن وقضاء
06:36

تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد

LBCI
خبر عاجل
12:44

انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
05:47

كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا

LBCI
خبر عاجل
13:58

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More