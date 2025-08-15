قناة بنما: لا تأثير حتى الآن لرسوم ترامب الجمركية على حركة عبور سفن الشحن

أفاد مدير قناة بنما الخميس أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول لم تؤثر حتى الآن على حركة عبور سفن شحن الحاويات.



وواجه حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء فرض رسوم أعلى على صادراتهم إلى الولايات المتحدة بسبب ممارسات تجارية اعتبرها ترامب غير منصفة.



وتوقع محللون أن تؤدي هذه السياسة إلى إبطاء حركة المرور في قناة بنما التي يمر عبرها نحو 5% من إجمالي حركة الشحن العالمية.



وقال مدير القناة ريكارتي فاسكيز لوكالة فرانس برس "ستكون نتائج هذه السنة المالية متوافقة مع توقعاتنا" من حيث الإيرادات والبضائع.



وتوقعت سلطة قناة بنما تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 5,6 مليار دولار مع نهاية السنة المالية في 30 أيلول، بزيادة قدرها 12,7% عن رقم العام الماضي.



كما توقعت عبور 13,900 سفينة للقناة تحمل 520 مليون طن من البضائع خلال الفترة نفسها.

