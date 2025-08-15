رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو إلى بناء "ثقة متبادلة" مع السلطة التنفيذية



دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الذي توترت العلاقة مؤخرا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس إلى بناء "ثقة متبادلة" مع السلطة التنفيذية.



وقال زامير خلال مراسم تسليم واستلام قيادة الكليات العسكرية "في كل الأوقات، ولكن خصوصا في زمن الحرب، يشكل الرابط بين المستوى السياسي والمستوى العسكري محورا مركزيا للأمن القومي".



وتابع "إن الثقة المتبادلة والتعاون الكامل هما مفتاحا النجاح. لا يعتمد الانتصار في ساحة المعركة على القوة العسكرية فقط، بل أيضا على التماسك بين مستويات القيادة. هكذا فقط نتمكن من ضمان انتصار حاسم. والثقة هي في صلب هذه الوحدة".



منذ أسبوعين يسود توتر بين رئيس الأركان والحكومة على صلة بمواصلة العمليات العسكرية في غزة لتحرير الرهائن وإنزال الهزيمة بحركة حماس التي أشعل هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 فتيل الحرب الدائرة حاليا في القطاع.



كذلك ساد توتّر بين قائد الجيش الذي عيّن في مطلع العام 2025 ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خلفية تعيينات عسكرية.