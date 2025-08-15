ترامب يتوجّه إلى ألاسكا للقاء بوتين

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن متوجّها إلى ألاسكا حيث يعقد قمة غاية في الأهمية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد تكون حاسمة بالنسبة إلى مستقبل أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "الكثير عل المحك" قبل وقت قصير من صعوده إلى طائرة "اير فورس وان" الرئاسية في رحلة مدتها سبع ساعات إلى أنكوريج.