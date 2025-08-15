أخبار
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا
أخبار دولية
2025-08-15 | 15:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا
تصافح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وتبادلا التحية لدى وصولهما إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا لحضور قمة مهمة بشأن الحرب في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يعقد الزعيمان محادثات تتابعها عن كثب الدول الأوروبية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لم يدع للمشاركة ورفض علنا ضغوط ترامب للتنازل عن أراضي بلاده التي سيطرت عليها روسيا.
أخبار دولية
وبوتين
يتصافحان
قمتهما
ألاسكا
