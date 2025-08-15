بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين محادثات في ألاسكا بشأن إنهاء الحرب المدمرة في أوكرانيا التي بدأت مع الغزو الروسي عام 2022.



وتمت دعوة الصحافيين لمغادرة قاعة الاجتماع بعيد جلوس ترامب وبوتين ومسؤولين آخرين في مقاعدهم أمام خلفية كتب عليها "السعي إلى السلام".