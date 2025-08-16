ترامب: أعطي الاجتماع مع بوتين 10 من 10

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز عقب اجتماعه الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أعطى "الاجتماع 10" على مقياس من واحد إلى 10.



وأشار ترامب الى أنه ونظيره الروسي تحدثا "بصدق شديد" بعد تصريحاتهما التي أعقبت اجتماع بينهما في ألاسكا.



وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تحدث مع نظيره الروسي على انفراد، قال ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز: "نعم، فعلت بعد تصريحاتنا. ألقى كلمة جيدة للغاية... وبعد ذلك تحدثنا. بعد ذلك مباشرة، تحدثنا بصدق شديد".