زلزال بقوة 4.9 درجات يقع قرب ساحل شرق أستراليا

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل بأن زلزالا بقوة 4.9 درجات وقع قرب ساحل شرق أستراليا.



وكشف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.



كان المركز أعلن في وقت سابق أن الزلزال بقوة 5.7 درجات.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية في تنبيه على موقعها الإلكتروني، أنه لا يوجد أي تهديد بحدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) في كوينزلاند.



وقال متحدث باسم شركة إنرجيكس لتوزيع الطاقة التي تديرها الولاية لهيئة البث الأسترالية إن حوالي 11 ألف مبنى انقطعت عنها الكهرباء بعد الزلزال.



وذكرت الوكالة الاتحادية لعلوم الأرض في أستراليا أن أكثر من 9000 شخص شعروا بالزلزال. وسجلت الوكالة مركز الزلزال في بلدة كيلكيفان على بعد حوالي 170 كيلومترا شمال غربي برزبين عاصمة الولاية.