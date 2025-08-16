الكرملين: محادثات بوتين وترامب تسمح بمواصلة البحث عن سبل للتسوية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب تسمح للبلدين بمواصلة البحث عن سبل للتسوية.وأضاف بيسكوف: "كانت المحادثة إيجابية للغاية بالفعل، وتحدث الرئيسان عن ذلك. هذه هي المحادثة بالذات التي تسمح لنا بالمضي قدما بثقة معا على طريق البحث عن خيارات التسوية".ولم يوضح بيسكوف ما هي التسوية التي يقصدها.