ترامب: الرئيس الصيني أبلغني بأن بكين لن تغزو تايوان خلال رئاستي للولايات المتحدة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أخبره أن بكين لن تغزو تايوان أثناء وجود ترامب في منصبه.



وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قبل محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال ترامب خلال مقابلة مع برنامج "تقرير خاص" (سبيشال ريبورت) على قناة فوكس نيوز: "سأقول لكم، كما تعلمون، لديكم شيء مشابه جدا مع الرئيس الصيني وتايوان، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بأي حال من الأحوال طالما أنا هنا. سنرى".



وأضاف: "قال لي الرئيس شي: لن أفعل ذلك أبدا طالما أنت رئيس". وقلت له "حسنا، أنا أقدر ذلك".



وكان ترامب وشي قد أجريا أول اتصال هاتفي مؤكد بينهما خلال فترة ترامب الرئاسية الثانية في حزيران. وقال ترامب أيضا في نيسان إن شي اتصل به ولكنه لم يحدد متى جرت تلك المكالمة.