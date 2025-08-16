أوكرانيا: روسيا تطلق 85 مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 85 طائرة مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا في هجمات استهدفت أراضي أوكرانيا.



وذكرت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام، أن خطوط المواجهة في مناطق سومي ودونيتسك وتشرنيهيف ودنيبروبيتروفسك استُهدفت في الضربات خلال الليل.



وكشفت أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 61 طائرة مسيرة.



وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي اليومي، بوقوع 139 اشتباكا على خط المواجهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.