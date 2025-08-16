بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي بعد اجتماعه مع ترامب

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار منطقة تشوكوتكا في أقصى شرق روسيا في طريق عودته من قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا.



ويفصل منطقة تشوكوتكا عن ألاسكا مضيق بيرينغ. وقالت وكالة تاس إن بوتين التقى بحاكم المنطقة خلال زيارتها.