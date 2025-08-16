أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي بعد اجتماعه مع ترامب
أخبار دولية
2025-08-16 | 02:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي بعد اجتماعه مع ترامب
أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار منطقة تشوكوتكا في أقصى شرق روسيا في طريق عودته من قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا.
ويفصل منطقة تشوكوتكا عن ألاسكا مضيق بيرينغ. وقالت وكالة تاس إن بوتين التقى بحاكم المنطقة خلال زيارتها.
أخبار دولية
بوتين
تشوكوتكا
روسيا
ترامب
ألاسكا
التالي
وزير خارجية النرويج: يجب أن نواصل الضغط على روسيا
بعد القمة مع بوتين... ترامب يتحدث مع زيلينسكي وقادة حلف الأطلسي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-30
ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي بعد زلزال قوي
أخبار دولية
2025-07-30
ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي بعد زلزال قوي
0
آخر الأخبار
2025-06-23
وزير خارجية إيران: عقدت اجتماعا جيدا مع بوتين وناقشنا بالتفصيل تطورات الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2025-06-23
وزير خارجية إيران: عقدت اجتماعا جيدا مع بوتين وناقشنا بالتفصيل تطورات الشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
2025-06-23
وزير خارجية إيران: عقدت اجتماعا جيدا مع بوتين وناقشنا بالتفصيل تطورات الوضع في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2025-06-23
وزير خارجية إيران: عقدت اجتماعا جيدا مع بوتين وناقشنا بالتفصيل تطورات الوضع في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2025-08-07
ترامب: لقائي مع بوتين ليس مشروطًا بمقابلة بين الرئيس الروسي وزيلينسكي
أخبار دولية
2025-08-07
ترامب: لقائي مع بوتين ليس مشروطًا بمقابلة بين الرئيس الروسي وزيلينسكي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:27
رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة في حد ذاته"
أخبار دولية
05:27
رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة في حد ذاته"
0
أخبار دولية
05:22
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسنحدد موعدا لعقد اجتماع مع بوتين
أخبار دولية
05:22
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسنحدد موعدا لعقد اجتماع مع بوتين
0
أخبار دولية
04:58
رئيس وزراء المجر: "العالم أكثر أمانا" اليوم بعد قمة ترامب وبوتين
أخبار دولية
04:58
رئيس وزراء المجر: "العالم أكثر أمانا" اليوم بعد قمة ترامب وبوتين
0
أخبار دولية
04:23
انفجار في مصنع بمنطقة ريازان الروسية... ومقتل 11 شخصا
أخبار دولية
04:23
انفجار في مصنع بمنطقة ريازان الروسية... ومقتل 11 شخصا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:36
المدير العام لوزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 251 شهيدا منهم 108 أطفال
آخر الأخبار
05:36
المدير العام لوزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 251 شهيدا منهم 108 أطفال
0
آخر الأخبار
04:53
ترامب: زيلينسكي سيأتي إلى واشنطن يوم الاثنين وإذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحدد موعدا لقمة مع بوتين
آخر الأخبار
04:53
ترامب: زيلينسكي سيأتي إلى واشنطن يوم الاثنين وإذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحدد موعدا لقمة مع بوتين
0
أمن وقضاء
10:39
مشيخة العقل تنفي المزاعم حول استهداف جامع السويداء
أمن وقضاء
10:39
مشيخة العقل تنفي المزاعم حول استهداف جامع السويداء
0
أخبار دولية
04:58
رئيس وزراء المجر: "العالم أكثر أمانا" اليوم بعد قمة ترامب وبوتين
أخبار دولية
04:58
رئيس وزراء المجر: "العالم أكثر أمانا" اليوم بعد قمة ترامب وبوتين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:22
حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:22
حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة
0
أخبار لبنان
13:32
هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء
أخبار لبنان
13:32
هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:28
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
فنّ
10:28
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
2
حال الطقس
04:18
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:18
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
3
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
4
أخبار دولية
03:37
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...
أخبار دولية
03:37
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...
5
خبر عاجل
16:24
ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD
خبر عاجل
16:24
ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD
6
أمن وقضاء
04:55
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
04:55
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
7
صحف اليوم
10:23
سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
صحف اليوم
10:23
سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
8
أخبار دولية
23:57
قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات
أخبار دولية
23:57
قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More