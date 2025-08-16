وزير خارجية النرويج: يجب أن نواصل الضغط على روسيا

اعتبر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عقب قمة في ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا يجب أن تواجه المزيد من الضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا.



وقال للصحفيين في أوسلو: "يجب أن نواصل الضغط على روسيا، بل ونزيده لنبعث برسالة واضحة بأن عليها أن تدفع الثمن (لغزوها أوكرانيا)".