ترامب يتصل بقادة أوروبيين لإطلاعهم على نتائج لقائه مع بوتين

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصل برئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين وقادة أوروبيين لإطلاعهم على نتائج اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.



والتقى ترامب مع بوتين أمس الجمعة لإجراء مناقشات بشأن الحرب في أوكرانيا.



ولم تسفر المحادثات عن اتفاق لوقف إطلاق النار.