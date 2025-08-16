رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...

كشف مسؤولان في البيت الأبيض أن زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، تحدثت عن محنة الأطفال في أوكرانيا وروسيا في رسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأوضح المسؤولان لرويترز أن الرئيس ترامب سلم الرسالة باليد لبوتين خلال محادثات القمة بينهما في ألاسكا. ولم ترافق ميلانيا المولودة في سلوفينيا ترامب في الرحلة إلى ألاسكا.



ولم يفصح المسؤولان عن فحوى الرسالة سوى بالقول إنها أشارت إلى عمليات اختطاف الأطفال الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.



وتمثل مسألة الأطفال الأوكرانيين مسألة حساسة للغاية بالنسبة لكييف.



ووصفت أوكرانيا عمليات اختطاف عشرات الآلاف من الأطفال الذين جرى اقتيادهم إلى روسيا أو أراض تسيطر عليها روسيا من دون موافقة ذويهم أو الأوصياء عليهم جريمة حرب ينطبق عليها تعريف معاهدة الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.



وقالت موسكو في السابق إنها تحمي الأطفال المعرضين للخطر من منطقة حرب.