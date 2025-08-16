رئيس وزراء المجر: "العالم أكثر أمانا" اليوم بعد قمة ترامب وبوتين

رحّب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، القيادي الأوروبي الأقرب إلى موسكو، بالقمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي اختتمت من دون الاعلان عن خطة سلام في أوكرانيا.



وكتب على منصة إكس غداة انعقاد القمة في ولاية الاسكا الأميركية: "لسنوات، شهدنا أكبر قوتين نوويتين تُفككان إطار تعاونهما وتتبادلان رسائل عدائية. لقد انتهى هذا الآن. اليوم، العالم أكثر أمانا مما كان بالأمس".