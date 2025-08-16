ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسنحدد موعدا لعقد اجتماع مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض يوم الاثنين، وذلك عقب القمة التي عقدها ترامب في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعدا لعقد اجتماع مع الرئيس بوتين".



وأضاف: "أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار".