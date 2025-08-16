روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

سيطرت القوات الروسية على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بعد ساعات من القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في ألاسكا.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها سيطرت على قرية كولوديازي في منطقة دونيتسك الأوكرانية وقرية فوروني في منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة.