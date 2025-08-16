رئيسة المفوضية الأوروبية: الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا وأوروبا ضرورية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة إكس، أن الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا وأوروبا "ضرورية" لأي اتفاق سلام ينهي الحرب على أوكرانيا.



وكتبت في المنشور: "يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والولايات المتحدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم. الضمانات الأمنية القوية التي تحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا ضرورية".