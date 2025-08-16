زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى سلام حقيقي وليس لتوقف موقت للهجمات الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف بحاجة إلى سلام حقيقي ودائم، وليس مجرد "فترات هدوء موقتة" بين الهجمات الروسية.



وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس" عقب اتصال هاتفي مع قادة أوروبيين: "يجب ضمان الأمن بشكل موثوق وعلى الأمد الطويل، بمشاركة كل من أوروبا والولايات المتحدة".



وأكد زيلينسكي أن القضايا المتعلقة بالأرض لا يمكن حلها إلا مع أوكرانيا.