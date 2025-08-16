كالاس: موقف ترامب بالغ الأهمية بالنسبة لحرب أوكرانيا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن روسيا لا تنوي إنهاء حربها في أوكرانيا "في أي وقت قريب"، لكن الولايات المتحدة تملك القدرة على فرض مفاوضات جادة.



وقالت كالاس "إن عزم الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام أمر بالغ الأهمية... يواصل بوتين إطالة أمد المفاوضات ويأمل أن يفلت بذلك. لقد غادر أنكوريج دون تقديم أي التزامات"، في إشارة إلى مدينة في ألاسكا حيث عقدت القمة بين بوتين وترامب.



وأضافت: "الولايات المتحدة تملك القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية. سيعمل الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا والولايات المتحدة".