المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق سلام دائم، وذلك عقب قمة في ألاسكا بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ميرتس في منشور على منصة إكس "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على تضامننا الراسخ بينما نعمل من أجل تحقيق سلام يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا".





