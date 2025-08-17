مصدران لرويترز: روسيا ستتخلى عن جيوب تحتلها في أوكرانيا وكييف عن مساحات من أراضيها في شرق البلاد

أعلن مصدران لرويترز أنّ روسيا ستتخلى عن جيوب صغيرة تحتلها في أوكرانيا وكييف عن مساحات من أراضيها في شرق البلاد التي لم تتمكن موسكو من الاستيلاء عليها، بموجب مقترحات السلام التي ناقشها الرئيسان الروسيّ والأميركيّ في ألاسكا.

وتردد هذا بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ونظيره الروسيّ فلاديمير بوتين في قاعدة للقوات الجوية في ألاسكا.

ومن المقرر أن يسافر الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن الاثنين ليبحث مع ترامب تسوية محتملة للحرب الشاملة التي أطلقها بوتين في شباط 2022.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه ناقش مع بوتين نقل ملكية الأراضي والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأضاف: ”اتفقنا إلى حد كبير".

وأعرب عن اعتقاده بالاقتراب جدًا من التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أنّه يتوجب على أوكرانيا أن توافق على ذلك، “ربما سيقولون ’لا’".