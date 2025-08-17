أخبار
الشرع: توحيد سوريا يجب ألا يكون بالدماء والقوة العسكرية

أخبار دولية
2025-08-17 | 04:22
الشرع: توحيد سوريا يجب ألا يكون بالدماء والقوة العسكرية

أكد الرئيس السوريّ الانتقاليّ أحمد الشرع أنّ معركة توحيد بلاده بعد سنوات من الحرب "يجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية"، رافضا أي تقسيم، ومتّهما إسرائيل بالتدخل في الجنوب.

     

وقال خلال جلسة حوارية مع عدد من وجهاء محافظة إدلب في حضور وزراء وسياسيين بثها التلفزيون الرسميّ ليل السبت الأحد: "أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا ولا يزال أمامنا معركة أخرى لتوحيد سوريا، ويجب ألا تكون بالدماء والقوة عسكرية" مؤكدا إيجاد آلية للتفاهم بعد سنوات منهكة من الحرب.

     

ورأى الشرع عدم وجود مخاطر تقسيم في سوريا، معتبرًا أنّ “هذا الأمر مستحيل".

     

وأشار إلى أنّ "بعض الأطراف يحاول أن يستقوي بقوة إقليمية، إسرائيل أو غيرها، هذا أمر صعب للغاية ولا يمكن تطبيقه" في إشارة إلى مطالب بعض الدروز في السويداء بالتدخل الإسرائيلي.

     

وأوضح الشرع أنّ “إسرائيل تتدخل في السويداء بشكل مباشر، وتحاول أن تنفذ السياسات منها لإضعاف الدولة بشكل عام أو محاولة اختلاق حجة للتدخل في السياسات القائمة في المنطقة الجنوبية".

     

وتطرّق إلى محادثات السلطات السورية مع الإدارة الكردية التي تدير مساحات واسعة من شمال شرق البلاد.

     

وقال الرئيس الانتقالي "سوف يحصل الاتفاق والآن نناقش آليات تطبيقه".

LBCI
أخبار دولية
06:57

نتانياهو: التظاهرات المطالبة بإنهاء الحرب في غزة "تعزز" موقع "حماس"

LBCI
أخبار دولية
06:53

ماكرون سيتوجه إلى واشنطن مع نظيره الأوكرانيّ

LBCI
أخبار دولية
06:50

"حماس": خطط إسرائيل الجديدة لنقل السكان موجة جديدة من الإبادة

LBCI
أخبار دولية
06:11

وزير الخارجية الألمانيّ: أي اتفاق للسلام في أوكرانيا يتطلب ضمانات أمنية واضحة

LBCI
أخبار دولية
13:36

معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مغاور لبنان وجهتكم في هذا الحر وقاديشا بانتظاركم: "AC ولا أجمل من هيك"

LBCI
أخبار دولية
13:26

غزة عالقة بين الإحتلال والمجاعة…

LBCI
أخبار دولية
13:25

مظاهرة لأهالي السويداء طالبت بحق تقرير المصير... والباحث السياسي السوري مضر الدبس يشرح للـLBCI المشهد

LBCI
أخبار دولية
13:23

تفاصيل اللقاء والإتفاق والنقاط العالقة بين بوتين وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ألاسكا تطوي صفحة العزلة الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم

LBCI
اقتصاد
13:16

S&P Global Ratings ترفع تصنيف ديون لبنان بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

حزب الله واستخدام الشارع خلال ثلاثة عقود

