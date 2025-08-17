الشرع: توحيد سوريا يجب ألا يكون بالدماء والقوة العسكرية

أكد الرئيس السوريّ الانتقاليّ أحمد الشرع أنّ معركة توحيد بلاده بعد سنوات من الحرب "يجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية"، رافضا أي تقسيم، ومتّهما إسرائيل بالتدخل في الجنوب.

وقال خلال جلسة حوارية مع عدد من وجهاء محافظة إدلب في حضور وزراء وسياسيين بثها التلفزيون الرسميّ ليل السبت الأحد: "أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا ولا يزال أمامنا معركة أخرى لتوحيد سوريا، ويجب ألا تكون بالدماء والقوة عسكرية" مؤكدا إيجاد آلية للتفاهم بعد سنوات منهكة من الحرب.

ورأى الشرع عدم وجود مخاطر تقسيم في سوريا، معتبرًا أنّ “هذا الأمر مستحيل".

وأشار إلى أنّ "بعض الأطراف يحاول أن يستقوي بقوة إقليمية، إسرائيل أو غيرها، هذا أمر صعب للغاية ولا يمكن تطبيقه" في إشارة إلى مطالب بعض الدروز في السويداء بالتدخل الإسرائيلي.

وأوضح الشرع أنّ “إسرائيل تتدخل في السويداء بشكل مباشر، وتحاول أن تنفذ السياسات منها لإضعاف الدولة بشكل عام أو محاولة اختلاق حجة للتدخل في السياسات القائمة في المنطقة الجنوبية".

وتطرّق إلى محادثات السلطات السورية مع الإدارة الكردية التي تدير مساحات واسعة من شمال شرق البلاد.

وقال الرئيس الانتقالي "سوف يحصل الاتفاق والآن نناقش آليات تطبيقه".