ترامب يتحدث عن إحراز "تقدم كبير" بشأن روسيا: "ترقبوا الأخبار"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحراز "تقدم كبير" بشأن روسيا، بعد يومين من قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بهدف بحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "تقدم كبير بشأن روسيا. ترقبوا الأخبار!"، بدون أن يورد مزيدا من التفاصيل.