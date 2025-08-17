ويتكوف: روسيا قدمت "بعض التنازلات" في ما يتصل بخمس مناطق أوكرانية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" في ما يتصل بخمس مناطق أوكرانية أعلنت ضمها، وذلك بعد يومين من قمة جمعت دونالد ترامب بنظيره فلاديمير بوتين في ألاسكا.



وقال ويتكوف لشبكة "سي ان ان" الأميركية: "قدم الروس بعض التنازلات... بشأن كل هذه المناطق الخمس"، في إشارة الى دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تحتلها روسيا جزئيا وأعلنت ضمها الى أراضيها بعد بدء غزوها لأوكرانيا عام 2022، وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014.