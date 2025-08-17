زلزال بقوة 5.8 درجات يهز ولاية تبسة بالجزائر

أفاد تلفزيون النهار الجزائري أن زلزالا بقوة 5.8 درجات هز ولاية تبسة بشمال شرق الجزائر.



وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال كان على بعد عشرة كيلومترات جنوب شرقي نفرين بولاية تبسة.