ترامب: بإمكان زيلينسكي إنهاء الحرب ولا استعادة للقرم
أخبار دولية
2025-08-18 | 00:02
ترامب: بإمكان زيلينسكي إنهاء الحرب ولا استعادة للقرم
أكد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ نظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور"، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسيّ "الناتو".
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" عشية اجتماعه المقرر في البيت الأبيض مع زيلينسكي وقادة أوروبيين: "بإمكان الرئيس الأوكرانيّ زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريبًا، في حال أراد ذلك، أو يمكنه مواصلة القتال".
وأضاف: "لا استعادة للقرم التي منحها أوباما (قبل 12 عامًا من دون إطلاق رصاصة واحدة) ولا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسيّ".
