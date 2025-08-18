حريق في منشأة إنتاج في منطقة ريازا الروسية

قُتل 20 شخصًا على الأقل وأُصيب 134 آخرون في حريق شب في منشأة إنتاج في منطقة ريازا، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية.



ولم يتضح بعد من تقارير وسائل الإعلام الروسية سبب الحريق.