هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية

قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح أكثر من 12 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية على خاركيف، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة الأوكرانية.



وقال إيغور تيريخوف في منشور على تليغرام: "حتى الآن، قتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل صغير، وجرح 17 شخصًا آخرين، بينهم ستة أطفال".



ولفت إلى أنّ المدينة القريبة من الحدود الروسية تعرضت أيضًا، قبل ساعات لقصف بصاروخ بالستيّ أسفر عن إصابة 11 شخصًا على الأقل.