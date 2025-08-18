أ.ف.ب: مسؤول فلسطيني مطلع يعلن تسلم حماس مقترحًا جديدًا في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

تسلّم وفد حركة "حماس" الموجود في القاهرة مقترحًا جديدًا من الوسطاء المصريين والقطريين في شأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول فلسطينيّ على سير المفاوضات وكالة فرانس برس.



وأوضح أنّ المقترح "يستند إلى مقترح المبعوث الأميركيّ ستيف ويتكوف الأخير، الذي ينص على هدنة لستين يوما واطلاق الأسرى الإسرائيليين على دفعتين.



وقال: "هو عبارة عن اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار".