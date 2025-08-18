السلطات في باكستان استأنفت عمليات الإنقاذ والإغاثة

استأنفت السلطات في باكستان عمليات الإنقاذ والإغاثة في شمال غرب البلاد حيث أسفرت سيول مفاجئة عن مقتل أكثر من 300 شخص.



وسقط قتلى وأُلحق دمار بعدد من المناطق الشمالية، نتيجة الأمطار الغزيرة، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.



وفي المناطق الجبلية، تسببت الأمطار في حدوث سيول فضلًا عن انهيارات طينية وصخرية جرفت منازل ومباني ومركبات وممتلكات.



وقال المسؤول في الحكومة المحلية لرويترز إنّ الأمطار الغزيرة في المناطق المتضررة من السيول بما في ذلك بونر أجبرت فرق الإنقاذ على تعليق جهود الإغاثة لعدة ساعات الاثنين.



وشدد على أنّ الأولوية الآن هي فتح الطرق ومد الجسور وتقديم الإغاثة للمتضررين.