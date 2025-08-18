أخبار
السلطات في باكستان استأنفت عمليات الإنقاذ والإغاثة
أخبار دولية
2025-08-18 | 05:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السلطات في باكستان استأنفت عمليات الإنقاذ والإغاثة
استأنفت السلطات في باكستان عمليات الإنقاذ والإغاثة في شمال غرب البلاد حيث أسفرت سيول مفاجئة عن مقتل أكثر من 300 شخص.
وسقط قتلى وأُلحق دمار بعدد من المناطق الشمالية، نتيجة الأمطار الغزيرة، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.
وفي المناطق الجبلية، تسببت الأمطار في حدوث سيول فضلًا عن انهيارات طينية وصخرية جرفت منازل ومباني ومركبات وممتلكات.
وقال المسؤول في الحكومة المحلية لرويترز إنّ الأمطار الغزيرة في المناطق المتضررة من السيول بما في ذلك بونر أجبرت فرق الإنقاذ على تعليق جهود الإغاثة لعدة ساعات الاثنين.
وشدد على أنّ الأولوية الآن هي فتح الطرق ومد الجسور وتقديم الإغاثة للمتضررين.
آخر الأخبار
أخبار دولية
باكستان
استأنفت
عمليات
الإنقاذ
والإغاثة
التالي
ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا وليس السلام معها
أ.ف.ب: مسؤول فلسطيني مطلع يعلن تسلم حماس مقترحًا جديدًا في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
