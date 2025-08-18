ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا وليس السلام معها

اعتبر الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ نظيره الروسيّ فلاديمير بوتن "لا يريد السلام" مع أوكرانيا بل يريد منها "الاستسلام"، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع "تحالف الراغبين" الداعم لكييف.



وقال ماكرون: "هل أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام؟ إذا كنتم تريدون قناعتي الراسخة، فالجواب هو كلا. إنه يريد استسلام أوكرانيا، هذا ما اقترَحه".



وشدد على أنّه يريد "سلامًا متينًا ودائمًا، أي سلامًا يحترم القانون الدوليّ يحترم سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها".



ورأى في المقابل أن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يسعى إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا.



وأكد ماكرون أنه "لا يمكن إجراء مناقشات بشأن الأراضي الأوكرانية بدون الأوكرانيين... كما لا يمكن إجراء مناقشات حول أمن الأوروبيين بدونهم"، مطالبا بدعوة الأوروبيين إلى أي قمة مقبلة بشأن أوكرانيا.