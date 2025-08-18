أخبار
أخبار دولية
LBCI
LBCI

الرئيس الإيرانيّ يزور أرمينيا للبحث في الممر المدعوم أميركيا

أخبار دولية
2025-08-18 | 07:20
الرئيس الإيرانيّ يزور أرمينيا للبحث في الممر المدعوم أميركيا
الرئيس الإيرانيّ يزور أرمينيا للبحث في الممر المدعوم أميركيا

توجه الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان الى يريفان في زيارة يبحث خلالها إنشاء ممر يربط أذربيجان بجيب تابع لها عبر أراضي أرمينيا، كان جزءا من اتفاق سلام رعته واشنطن ووقعه البلدان الجاران للجمهورية الإسلامية.
     
وقال بزشكيان قبل مغادرة العاصمة الإيرانية: "إنّ الوجود المحتمل للشركات الأميركية في المنطقة مثير للقلق".
     
وأضاف أنه سيبحث ذلك مع المسؤولين الأرمينيين "وسنعرب عن مخاوفنا".
     
ووقعت أرمينيا وأذربيجان في وقت سابق من آب، اتفاقا في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، يرمي الى وضع حد لعقود من النزاع بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين.

